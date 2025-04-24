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Общество

На подъездах к международным пунктам пропуска в Псковской области проведут проверки иностранных водителей

На подъездах к международным пунктам пропуска в Псковской области будут проводиться профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями требований законодательства России в области безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

Контроль предусмотрен в отношении водителей, управляющими автомобилями, зарегистрированными в иностранных государствах. Проверки пройдут с 25 по 29 апреля на территории Псковской области.

Ранее сообщалось, что ряд региональных автодорог перекроют в Пустошкинском и Себежском районах в связи с подготовкой к соревнованиям по ралли.

Добавим, на 21 апреля 89 экипажей подали заявки на участие в пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра».

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