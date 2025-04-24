На подъездах к международным пунктам пропуска в Псковской области проведут проверки иностранных водителей
На подъездах к международным пунктам пропуска в Псковской области будут проводиться профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями требований законодательства России в области безопасности дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.
Контроль предусмотрен в отношении водителей, управляющими автомобилями, зарегистрированными в иностранных государствах. Проверки пройдут с 25 по 29 апреля на территории Псковской области.
Ранее сообщалось, что ряд региональных автодорог перекроют в Пустошкинском и Себежском районах в связи с подготовкой к соревнованиям по ралли.
Добавим, на 21 апреля 89 экипажей подали заявки на участие в пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра».
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