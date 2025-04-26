Как археологи относятся к нейросетям, рассказал псковский эксперт

19:18, 26 апреля 2025, ПАИ

Как археологи относятся к нейросетям, рассказал руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов в рамках интервью, инициированного региональным Госархивом.

«Нейросети, анализируя большие объёмы данных, которые находятся в электронных каталогах и базах данных, конечно опережают человека. Но при условии, что где-то кто-то такое уже не ходил и не понял, что это такое», – объяснил эксперт. Он уточнил, что, если есть какие-тот вводные данные, например, что найденная вещь была найдена в Швеции, Средней Азии или Западной Европе, то искусственный интеллект быстро выполнит свою задачу. При таком раскладе контекст обнаружения находки меняется: какая-то информация, которая была, может дать вспомогательные данные, добавил Александр Михайлов.

Напомним, что в Госархив Псковской области передали письма бойца, погибшего в 1944 году. В состав коллекции вошли фронтовые письма, почтовые карточки и удостоверения о награждении медалями. Эти материалы в фонд архива передали племянницы. Все письма были адресованы матери погибшего. В них сведения об обстановке на фронте, о жизни бойца.