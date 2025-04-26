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Общество

Жители Псковской области продолжают приводить в порядок братские захоронения

Жители Псковской области продолжают приводить в порядок братские захоронения. Об этом сообщают Себежская газета «Призыв» и Новоржевская газета «Земля Новоржевская».

Так, в Себежском районе прошло несколько мероприятий по уборке захоронений. Например, участники историко-патриотического клуба «СоБор» отправились в поход в сожженную фашистами деревню Орехново в годы Великой Отечественной войны. «Маршрут до братской могилы – один из самых трудных. Надо пройти более 25 километров. Но ребята молодцы», – отметил руководитель похода Юрий Алексеев в беседе с Себежской газетой «Призыв». На месте пять юных ребят убрали территорию и покрасили ограды.

  • Уборка братского захоронения в деревне Орехново
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братского захоронения в деревне Орехново
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братского захоронения в деревне Орехново
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братского захоронения в деревне Орехново
    Фото: газета «Призыв»

Также в Себежском районе волонтёры из деревни Бояриново облагородили братские захоронения расстрелянных мирных жителей бывшей деревни Пожинки. «Место отдалённое, доехать непросто, но есть отзывчивые люди. Работа кипела. Убрали прошлогоднюю траву, убрали листву на могилках всех погибших, покрасили оградку и два памятника. Прикрепили Георгиевскую ленту, флажки к Дню Победы, возложили цветы. Почтили память минутой молчания», – подчеркнула в диалоге с газетой «Призыв» руководитель клуба–библиотеки деревни Бояриново Алёна Титова.

  • Уборка братских захоронений расстрелянных мирных жителей бывшей деревни Пожинки
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братских захоронений расстрелянных мирных жителей бывшей деревни Пожинки
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братских захоронений расстрелянных мирных жителей бывшей деревни Пожинки
    Фото: газета «Призыв»

И снова в Себежском районе местные жители привели в порядок братские захоронения в деревне Чайки. Волонтёры убрали траву, сухие листья, сорняки и ветки, а также окрасили постамент памятника, ограду и поребрики.

  • Уборка братских захоронений в деревне Чайки
    Фото: газета «Призыв»
  • Уборка братских захоронений в деревне Чайки
    Фото: газета «Призыв»

В Новоржевском муниципальном округе в Выборской волости неравнодушные новоржевцы навели порядок на братских воинских захоронениях в деревнях Мартюши, Редкино, а также на одиночной могиле в деревне Мосеево. Вместе с этим в деревне Барута прошла акция по благоустройству территории вокруг мемориала «Обелиск». Местные жители убрали сухие листья, опилили лишние ветки и вывезли весь мусор.

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