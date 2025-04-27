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Общество

Зубная паста стала самым подорожавшим товаром в Псковской области

О подорожавших с 14 по 21 апреля в Псковской области непродовольственных товарах рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубная паста подорожала на 1,6 %, хозяйственное мыло и обрезная доска – на 1,35 %, шампунь – на 1,1 %.

Напомним, что глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала рост цен на 7–8 % уже в этом году. Она также отметила, что в марте на 2 % сократились темпы роста цен на непродовольственные товары, а на продовольствие – почти на 10 %. Подобную ситуацию глава регулятора объяснила тем, что ценник на непродовольственные товары откликается на рост ключевой ставки быстрее, чем цены на продовольствие и услуги.

Добавим, что Банк России четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 %.

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