Заболеваемость гриппом в Псковской области снизилась за неделю почти в два раза
В Псковской области зарегистрирован 41 случай гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, уточнили в ведомстве.
Отметим, с 7 по 13 апреля было зафиксировано 79 случаев заболеваемости гриппом в Псковской области.
Добавим, с 14 по 20 апреля в Псковской области зарегистрировано 3992 случая ОРВИ. На карантин закрыта одна школа.
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