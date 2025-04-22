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Общество

Заболеваемость гриппом в Псковской области снизилась за неделю почти в два раза

В Псковской области зарегистрирован 41 случай гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, уточнили в ведомстве.

Отметим, с 7 по 13 апреля было зафиксировано 79 случаев заболеваемости гриппом в Псковской области.

Добавим, с 14 по 20 апреля в Псковской области зарегистрировано 3992 случая ОРВИ. На карантин закрыта одна школа.

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