Заболеваемость гриппом в Псковской области снизилась за неделю почти в два раза

19:58, 22 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области зарегистрирован 41 случай гриппа, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В, уточнили в ведомстве.

Отметим, с 7 по 13 апреля было зафиксировано 79 случаев заболеваемости гриппом в Псковской области.

Добавим, с 14 по 20 апреля в Псковской области зарегистрировано 3992 случая ОРВИ. На карантин закрыта одна школа.