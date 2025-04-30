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Общество

Псковские росгвардейцы сдали кровь

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области сдали около десяти литров крови, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Псковские росгвардейцы сдали кровь
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы сдали кровь
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы сдали кровь
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

«Врачи поблагодарили росгвардейцев за оказанную помощь и отметили, что подобные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов, остро нуждающихся в переливании крови, в том числе в результате полученных травм или при проведении срочных операций», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что за три месяца 2025 года донорами крови и её компонентов в России стали более 670 тысяч человек.

На днях гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали врач-трансфузиолог, заведующий отделом заготовки крови и её компонентов станции переливания крови Псковской области Илья Галенко и председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова. Они рассказали о донорстве крови и костного мозга в регионе.

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