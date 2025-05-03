До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 4 мая

15:24, 03 мая 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами умеренный. Ночью без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём ожидается от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в майские праздники.