Советы о борьбе с джетлагом дала врач

21:59, 04 мая 2025, ПАИ

При смене часовых поясов организм не успевает адаптироваться к новому времени, что приводит к нарушению биологических ритмов. В результате могут возникнуть такие симптомы, как недомогание, сонливость или бессонница, головные боли различного характера и усталость. Об этом сообщила руководитель сети аптек Елена Прохорова в интервью «Известиям».

«Лекарства от джетлага пока не существует, но есть несколько способов помочь организму адаптироваться. За день до полёта необходимо хорошо выспаться и отдохнуть. Во время полёта важно пить больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание, и выбирать продукты с низким содержанием углеводов», – рекомендует эксперт.

По её словам, по прибытии следует придерживаться местного времени. Лучше лечь спать сразу после перелёта, а если возникают проблемы с засыпанием, можно принять лёгкое снотворное на основе мелатонина. В течение дня важно больше времени проводить на солнце.

Также укрепить организм помогут различные витамины и минералы, такие как калий, магний, глицин в сочетании с витаминами группы B и янтарная кислота.

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