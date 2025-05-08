ПсковГУ присоединился в акции «Окна Победы»
Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ присоединился к акции «Окна Победы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Студенты и преподаватели оформили окна в корпусах на улицах Красноармейской, 1 и Доставалова, 18 (учебно-лабораторный корпус).
Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.
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