ПсковГУ присоединился в акции «Окна Победы»

15:12, 08 мая 2025, ПАИ

Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ присоединился к акции «Окна Победы», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Студенты и преподаватели оформили окна в корпусах на улицах Красноармейской, 1 и Доставалова, 18 (учебно-лабораторный корпус).

Ранее сообщалось, что опубликована официальная программа празднования 80-летия Победы в Псковской области.