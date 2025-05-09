Борис Елкин поздравил псковичей с 80-летием Победы

15:51, 09 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 1945 года – это день, когда ценой миллионов жизней, невероятных усилий и безграничной любви к Родине была одержана победа над фашизмом, напомнил Борис Елкин. «Сегодня вся страна замирает в священной памяти о подвиге нашего народа. Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил ужасы войны и подарил нам мирное небо над головой. Сегодня все говорят одно: «Мы помним!» Помним каждую историю, каждую семью, каждого героя. И пока мы помним – они живы. Пока мы чтим их подвиг – Победа продолжается», – отметил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Он пожелал псковичам, чтобы в их домах всегда царили мир и благополучие, а в сердцах – гордость за великий подвиг советского народа.

Отметим, что сегодня вся Россия отмечает 80-летие Великой Победы. В Псковской области в честь памятной даты проходят сотни мероприятий. Например, в Пскове уже состоялись парад Победы, шествие Бессмертного полка, на улице Ленина развернулся спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», а в Зелёном театре прошёл концерт «Победа Родины моей». Все новости, фотографии, видео, посвящённые празднованию Дня Победы, смотрите в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, что ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.