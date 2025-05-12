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Общество

В России хотят расширить перечень нарушений, подпадающих под лишение водительских прав

Законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, внесли в Госдуму РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ПАИ

Законопроектом предлагается изменить статью 12.17 КоАП РФ, дополнив её частью 3, которая устанавливает административную ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. В качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от трёх месяцев до двух лет, отметили в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что в России втрое выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, что автомобили с пробегом могут подешеветь в России на 5–10 %, если спрос на них упадёт, ранее заявляли эксперты.

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