В России хотят расширить перечень нарушений, подпадающих под лишение водительских прав

10:24, 12 мая 2025, ПАИ

Законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет, внесли в Госдуму РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается изменить статью 12.17 КоАП РФ, дополнив её частью 3, которая устанавливает административную ответственность за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи. В качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортом на срок от трёх месяцев до двух лет, отметили в пояснительной записке к законопроекту.

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