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Общество

Юлия Пересильд подготовила гид для поступающих в театральные вузы

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд подготовила гид для поступающих в театральные вузы. Об этом Юлия сообщила в своём телеграм-канале, сопроводив эту новость видеопояснением.

«Давно хотела это сделать. Почему? Потому что помню себя, как я искала в книжке «250 лучших вузов Москвы» информацию. Помню, как я, девочка из Пскова, совершила миллион ошибок, потратила кучу нервов и пролила океаны слез просто потому, что не было нигде информации, как и что надо делать. Поэтому очень надеюсь, что это будет полезно для тех, кто решил свою жизнь связать с этой профессией. Ловите у меня на странице в ВК».

С советами от Юлии Пересильд можно ознакомиться в разделе «Видео» на странице актрисы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Юлия рассказала о своих любимых местах в Пскове.

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