Ветераны СВО поделились впечатлениями от участия в эстафете на призы «Псковской правды»

19:36, 13 мая 2025, ПАИ

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» прошла в майские праздники в Пскове. Впервые в ней участвовали ветераны специальной военной операции, которые на своём примере показали, что спорт доступен каждому. В интервью газете «Псковская правда» участники эстафеты рассказали о своих впечатлениях.

Команда из семи героев пробежала весь маршрут, проходивший по центральным улицам Пскова. Заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин отметил, что на соревнования «собрался почти весь город». «Такие мероприятия объединяют единомышленников, желающих пробежать, показать свою выносливость, свои силы и доказать самому себе, что всё возможно», – сказал он в беседе с корреспондентом газеты.

Ветеран Андрей Кайль, пробежавший три километра на протезе, сказал, что это был его первый опыт, но он смог преодолеть дистанцию. Он уверен, что спорт сплачивает поколения. «Впечатления – вау! Несмотря на свои, скажем так, недостатки, я смог перебороть себя и преодолеть эту дистанцию», – признался Андрей Кайль.

Николай Бубнов в свою очередь подчеркнул, что спорт помогает не замыкаться в себе и продолжать достигать целей. Его поддержал Иван Портнов, отметив важность братской поддержки.

В эстафете хотел поучаствовать и ветеран СВО Никита Ясаков, но в этот раз планы изменились. Несколькими неделями ранее он стал первым в России, кто в рамках марафона пробежал дистанцию один километр на костылях. Мужчина отметил, что создана школа адаптивного спорта, которая осуществляет работу на базе Ассоциации ветеранов СВО Псковской области. «Мы первые, кто начал развивать паралимпийский вид спорта в регионе. Когда получаешь травму, при которой теряешь руку или ногу, это всегда тяжело морально. И каким бы стойким человек ни был, он теряется», – рассказал он.

Также участников поддержали сотрудники Псковского филиала фонда «Защитники Отечества», в том числе его руководитель Надежда Васильева, отметившая, что это был волнительный опыт, который они запомнят на всю жизнь. «Для меня это было очень волнительно, но делала я это с большим чувством гордости за себя, за свой коллектив, ветеранов», – подчеркнула Надежда Васильева.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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