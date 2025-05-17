«Это нечто»: сезон маслят открыли псковские грибники

10:02, 17 мая 2025, ПАИ

Маслята находят грибники в псковских лесах. Находками они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Елена Каштанова



Фото: Елена Каштанова



Первые грибы обнаружила Елена Каштанова 15 мая в Новоржевском районе. А 16 мая в этом же муниципалитете маслята удалось найти и Людмиле Ивановой.

«На хорошую жареху набрала. Конечно, это нечто. Сидят не под соснами, а на поле. В основном по одной-три штуки, не более», – поделилась она.



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Ранее в псковском лесу выросли бабушкины ушки, а жительница Новоржева собрала 13 литров сморчков. Вместе с этим псковские леса радуют и необычными находками: некоторым грибникам удалось найти гигантские строчки и ужа в обмороке.