«Ночь музеев» пройдёт сегодня в Псковской области
Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт сегодня в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Главная тема праздника – «Герои».
С 18:30 будут работать интерактивные площадки «Дружина князя Довмонта», «Лагерь Воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде и спорте!» и другие.
В 19:00 состоится торжественное открытие праздника с участием коллектива классического танца «Щелкунчик», с приветствием генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой и концертным блоком Никиты Филаретова (песни военных лет и советской эстрады).
С 20:00 в выставочных пространствах музея будут проходить мини-экскурсии.
С 21:30 состоится концерт кавер-группы «Радио Бэнд».
Ранее была опубликована программа мероприятий акции в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке. Также к акции присоединятся Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».
Кроме того, Псковский музей опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах.
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