«Ночь музеев» пройдёт сегодня в Псковской области

11:19, 17 мая 2025, ПАИ

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт сегодня в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Главная тема праздника – «Герои».

С 18:30 будут работать интерактивные площадки «Дружина князя Довмонта», «Лагерь Воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде и спорте!» и другие.

В 19:00 состоится торжественное открытие праздника с участием коллектива классического танца «Щелкунчик», с приветствием генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой и концертным блоком Никиты Филаретова (песни военных лет и советской эстрады).

С 20:00 в выставочных пространствах музея будут проходить мини-экскурсии.

С 21:30 состоится концерт кавер-группы «Радио Бэнд».

Ранее была опубликована программа мероприятий акции в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке. Также к акции присоединятся Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Кроме того, Псковский музей опубликовал программу «Ночи музеев» в своих филиалах.