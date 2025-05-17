На что направлена реорганизация профильных комитетов, объяснил Михаил Ведерников

13:54, 17 мая 2025, ПАИ

Для чего проводится реорганизация профильных комитетов, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Новая структура исполнительных органов в первую очередь позволит оптимизировать внутренние процессы, отметил он.

Кроме того, реорганизация профильных комитетов рассчитана на упрощение взаимодействия с федеральным центром в результате увеличения объёма задач.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году численность исполнительных органов была сокращена почти на 10 %.

Ранее сообщалось, что комитеты Псковской области преобразуют в министерства. Губернатор также объяснил, какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации.