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Общество

На что направлена реорганизация профильных комитетов, объяснил Михаил Ведерников

Для чего проводится реорганизация профильных комитетов, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Новая структура исполнительных органов в первую очередь позволит оптимизировать внутренние процессы, отметил он.

Кроме того, реорганизация профильных комитетов рассчитана на упрощение взаимодействия с федеральным центром в результате увеличения объёма задач.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году численность исполнительных органов была сокращена почти на 10 %.

Ранее сообщалось, что комитеты Псковской области преобразуют в министерства. Губернатор также объяснил, какие изменения ждут профильные комитеты после реорганизации.

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