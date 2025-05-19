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Общество

Отопительный сезон в Пыталовском округе планируют завершить 20 мая

Отопительный сезон в Пыталовском муниципальном округе планируют завершить во вторник, 20 мая. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Проанализировав прогноз погоды на ближайшие дни, сообщаю, что окончание отопительного сезона 2024-2025 годов на территории Пыталовского муниципального округа запланировано на 10:00 20 мая», – отметила она.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах и хладнокровно уходит от решения вернуть тепло в жилой фонд. При этом в Пскове и других муниципалитетах отопительный сезон всё ещё продолжается.

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