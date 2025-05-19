Настоятель храма Петра и Павла в Пскове: Отец Антоний каждого воспринимал как свою семью

15:24, 19 мая 2025, ПАИ

Воспоминаниями о погибшем отце Антонии Савченко поделился в программе «Вечер на Спасе» настоятель храма Петра и Павла в Пскове протоиерей Дмитрий Куминов.

«Для меня отец Антоний Савченко был, есть и остаётся человеком, общение с которым всегда было окрашено лучами счастья, всегда было радостным, - отметил протоиерей Дмитрий Куминов. - Я впервые пересёкся с ним, когда он поступил в Псковское духовное училище. В 2013 году он был моим помощником, я тогда служил секретарём Псковской епархии, а это одна из самых непростых должностей. И вот тогда я узнал отца Антония изнутри, красоту его души, глубину сердца. Между нами была разница в 20 лет, но я этого не ощущал, он был моим близким другом, который никогда не предаст, не продаст. Своё послушание исполнял как положено. Позже в своём служении он воспринимал каждого человека как свою семью, отдавая без остатка всю душу и сердце».

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил посмертно удостоить иерея Антония Савченко орденом Благоверного князя Дмитрия Донского I степени. Вчера, 18 мая, награду передали семье погибшего.

Также по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов передал родным отца Антония медаль «За заслуги перед Псковской областью», которой отец Антоний удостоен за проявленное мужество, героизм, отвагу и самопожертвование.

Ранее сообщалось, что 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. 18 мая состоялось отпевание иерея в Троицком соборе Пскова.