Реставрацию Дома Батова в Пскове планируется начать в 2026 году

16:55, 19 мая 2025, ПАИ

В Пскове ремонтно-реставрационные работы в Доме Батова с приспособлением его для современного использования планируется начать в 2026 году. Об этом ПАИ сообщили в группе компаний «Достояние».

Сейчас начинаются проектные работы, в рамках которых будут проведены обследования здания на месте, а также исследования исторических справок. По результатам этих работ к августу-сентябрю будет разработан эскиз.

«Проектные работы до конца года мы завершим. Работы непосредственно по восстановлению начнем, предположительно, со следующего года. Может быть, с какими-то работами раньше туда зайдем в рамках подготовки проектной документации», - рассказали в ГК «Достояние».

Собеседник ПАИ также уточнил, что панно из керамики на фасаде, изображающее Псковский кремль с собором и плывущие по реке суда, будет сохранено. «Мы максимально будем стараться все оставить», - подчеркнул он.

Что еще должен сохранить новый собственник в Доме Батова, ранее перечислили эксперты.

Также сообщалось, что в Доме Батова планируется создать бутик-отель.