Реставрацию Дома Батова в Пскове планируется начать в 2026 году
В Пскове ремонтно-реставрационные работы в Доме Батова с приспособлением его для современного использования планируется начать в 2026 году. Об этом ПАИ сообщили в группе компаний «Достояние».
Сейчас начинаются проектные работы, в рамках которых будут проведены обследования здания на месте, а также исследования исторических справок. По результатам этих работ к августу-сентябрю будет разработан эскиз.
«Проектные работы до конца года мы завершим. Работы непосредственно по восстановлению начнем, предположительно, со следующего года. Может быть, с какими-то работами раньше туда зайдем в рамках подготовки проектной документации», - рассказали в ГК «Достояние».
Собеседник ПАИ также уточнил, что панно из керамики на фасаде, изображающее Псковский кремль с собором и плывущие по реке суда, будет сохранено. «Мы максимально будем стараться все оставить», - подчеркнул он.
Что еще должен сохранить новый собственник в Доме Батова, ранее перечислили эксперты.
Также сообщалось, что в Доме Батова планируется создать бутик-отель.
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