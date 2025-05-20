38 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области за неделю

13:29, 20 мая 2025, ПАИ

38 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями зафиксировали в Псковской области с 12 по 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями остаётся на уровне среднего многолетнего показателя, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что с 12 по 18 мая в Псковской области зарегистрировали 2 239 случаев заболевания ОРВИ и 11 случаев гриппа.