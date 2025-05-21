Количество желающих приобрести участки в Псковской области ежегодно увеличивается почти на 30%
Количество желающих приобрести земельные участки в Псковской области ежегодно увеличивается, заявила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«Каждый год мы наблюдаем увеличение заявлений, интерес к земельному ресурсу с годами не угасает. Ежегодно мы прирастаем в количестве заявлений почти на 30 %», – отметила она.
При этом период от консультации до предоставления земельного участка занимает порядка 20 дней, добавила спикер.
Ранее Наталья Серебренникова назвала алгоритм определения возможности застройки земельных участков.
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