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Общество

Количество желающих приобрести участки в Псковской области ежегодно увеличивается почти на 30%

Количество желающих приобрести земельные участки в Псковской области ежегодно увеличивается, заявила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Каждый год мы наблюдаем увеличение заявлений, интерес к земельному ресурсу с годами не угасает. Ежегодно мы прирастаем в количестве заявлений почти на 30 %», – отметила она.

При этом период от консультации до предоставления земельного участка занимает порядка 20 дней, добавила спикер.

Ранее Наталья Серебренникова назвала алгоритм определения возможности застройки земельных участков.

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