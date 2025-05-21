Имя погибшего журналиста из Пскова увековечили в галерее памяти в Москве

09:29, 21 мая 2025, ПАИ

Галерею памяти советских и российских военных корреспондентов открыли в храме Святых мучеников Анатолия и Протолеона в Москве. На мраморных плитах в галерее памяти - около 700 имен журналистов, которые не вернулись с полей Великой Отечественной войны, Югославии, Чечни, Сирии и спецоперации на Украине.

Среди них пскович, корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. В этом году он погиб в ЛНР в результате атаки украинских боевиков. ВСУ нанесли прицельный удар реактивными снарядами HIMARS по гражданской машине с журналистами, сообщает телеканал «Звезда».

Похороны Никиты Гольдина прошли в Пскове 25 апреля. Напомним, что Никита Гольдин окончил лицей экономики и основ предпринимательства № 10 в Пскове. В юношеские годы он неоднократно представлял Псковскую область и завоевывал призовые места в чемпионатах по тхэквондо. В 2023 году окончил с красным дипломом Военный университет Министерства обороны РФ.

Кроме того, в рамках акции в память о погибших военкорах в Москве высадили 50 алтайских кедров. Мероприятие прошло в рамках международного проекта «Сад памяти» совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы», сообщается на сайте СЖР.

Второй год подряд эколого-патриотическую акцию по высадке кедров в память о военкорах проводят Союз журналистов России и Всенародный патриотический проект «Кедры Великой Победы» в рамках международной акции «Сад памяти».

Отличительной особенностью акции стал тот факт, что, наряду с Москвой, в этом году проект поддержали в российских регионах. Памятные хвойные деревья и целые аллеи появились более чем в 50 субъектах, в том числе и в Пскове вчера, 20 мая.