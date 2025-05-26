Ещё три выставки в Пушкинском заповеднике можно оплатить «Пушкинской картой»

11:01, 26 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» добавил в перечень выставок, билет на которые можно оплатить «Пушкинской картой», ещё три названия. Об этом ПАИ сообщили в службе информации учреждения.

Так, владельцы «Пушкинских карт» теперь за государственный счёт могут побывать на новой, открытой в канун 9 мая, выставке «Быть достойными Великой Победы». В «Михайловском» отметили, что эта масштабная экспозиция рассказывает о разрушенном в годы войны и героическими усилиями советских людей восстановленном после освобождения от оккупантов музее и построена на материалах из фондовых музейных коллекций и даже, в небольшом количестве, из частных архивов. Ряд документов и фотографий здесь показывают впервые.

Также в федеральную программу включены ещё две не так давно открытые в «Михайловском» выставки: «Валентин Васильев. Графика. К 85-летию художника» и «Но ты — губерния Псковская…». Путешествия А. С. Пушкина и путешествия к Пушкину».

Помимо этого, владельцев «Пушкинских карт» по-прежнему ждут в уникальном интерактивном выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», а ещё на экскурсиях и музейных занятиях. Всего в михайловском списке для владельцев «Пушкинских карт» на сегодняшний день 16 пунктов, и, как подчёркивают в учреждении, этот список постоянно обновляется. Найти его можно на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское», в главном меню, в разделе «Посетителям → «Пушкинская карта».