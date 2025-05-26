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Культура

С 1 июня Пушкинский заповедник будет работать в режиме «высокого сезона»

27 мая музеи и выставочные залы Государственного Пушкинского заповедника закроются на плановый санитарный день, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Лето в Тригорском на картине Динары Нуримовой «Дом Осиповых и Вульфов» (2008). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Затем ещё четыре дня Пушкинский заповедник будет работать по привычному для мая графику: с 10:00 до 18:00 со среды до пятницы и с 10:00 до 19:00 в субботу. С 1 июня музей-заповедник перейдёт на режим так называемого высокого сезона. Это означает, что в течение всего лета, вплоть до конца августа, принимать гостей здесь будут без выходных, с 10:00 до 20:00 по субботам и с 10:00 до 18:00 в остальные дни недели.

В музее также напомнили, что период после санитарного вторника и вплоть до конца первой декады лета в «Михайловском» будет насыщенным. Помимо основных и тематических экскурсий гости Пушкинского заповедника уже в последние дни мая смогут посетить самые разные музейные программы и выставки, в том числе новую фондовую экспозицию «История народа принадлежит поэту». Или, к примеру, спектакль детской театральной студии «Лукоморье», работающей при музее-заповеднике.

С 5 июня гостей «Михайловского» ждут события Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Среди этих событий — спектакль народного артиста России Олега Погудина «Золотой век», выступления многочисленных уличных театров на Праздничной (Поэтической) поляне, выставки и интерактивы.

Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» на предстоящий месяц можно найти на официальном сайте учреждения в разделе «Календарь событий → Июнь». Афиша содержит в себе полезную информацию обо всех событиях: место проведения, числа и часы начала сеансов, возрастные рекомендации.

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