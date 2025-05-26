Победительница «Губернаторского дневника» Ника Огинская: Верьте в себя до конца и не расстраивайтесь раньше времени

16:09, 26 мая 2025, ПАИ

Шестиклассница из лицея № 4 Пскова Ника Огинская стала победительницей акции «Губернаторский дневник» в группе школьников 5–7-х классов.

Ника принимала участие в акции во второй раз. В прошлом учебном году ей не удалось победить, однако она не сдалась и решила попробовать снова. После объявления результатов она была сильно удивлена, но в то же время испытывала огромную радость от неожиданной победы.

«Я была сильно шокирована, но в то же время очень рада. Эта победа оказалась для меня довольно неожиданной», – отметила шестиклассница.

В прошлом году школьница получила 441 пятёрку. В дневнике отличницы помимо пятёрок есть и другие оценки – иногда она получает четвёрки. В классе учится 33 ученика, из которых 13 являются отличниками. Все они активно учатся, и атмосфера в Курчатовском классе заряжена стремлением к знаниям.

Решение участвовать в конкурсе Ника приняла ближе к концу акции, и даже не успела рассказать об этом одноклассникам. А участвовать в акции ей предложила мама, за что девочка выразила ей огромную благодарность.

Несмотря на напряжённую учёбу, у шестиклассницы есть множество увлечений. Она любит путешествовать, увлекается волейболом и учится играть на фортепиано. Также она старается принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах. Например, в этом году она стала победителем областной олимпиады «Юные Дарования» по литературе и призёром по биологии и английскому языку.

Девочка собирает портфолио, в котором уже много дипломов и грамот. Уроки она делает сама, а время на домашние задания зависит от объёма работы. Она также участвует в домашних делах. «Я стараюсь следить за порядком в своей комнате», – сказала школьница.

Отдых для отличницы – это прогулки с друзьями, которые помогают отвлечься от учёбы. Ника много читает. В литературе её предпочтения разнообразны: она читает как классическую, так и современную литературу.

На вопрос о будущем она ответила, что планирует связать свою жизнь с медиасферой.

Победительница акции Ника Огинская пожелала всем ребятам, которые не победили в этот раз, верить в себя и не расстраиваться раньше времени. «Не всё бывает с первого раза. Получайте удовольствие от учёбы и не придавайте значения временным неудачам», – сказала она.

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходила в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.