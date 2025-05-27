Запретный улов: какая рыба и где чаще всего становится добычей браконьеров

13:26, 27 мая 2025, ПАИ

Какая рыба чаще всего становится добычей браконьеров и где фиксируется наибольшее количество нарушений, рассказали начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Ольга Большакова и её заместитель Владислав Колесников в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Прежде всего хочется сказать, что браконьер – это человек, который наносит вред водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Ими зачастую становятся обычные рыбаки-любители, которые осуществляют рыбную ловлю с помощью удочек и спиннингов. К сожалению, не все соблюдают правила рыболовства, зачастую пренебрегая, игнорируя запретные места добычи, запретные периоды лова, минимально разрешённые размеры добываемой рыбы и ограничения по количеству добычи, как суточной нормы, так и по штучному видовому составу», – объяснил Владислав Колесников.

Самым распространенным нарушением в 2025 году среди любителей собеседник ПАИ назвал добычу щуки и судака. «Весной у нас в запрете была щука. Ловили тех, кто игнорировал правила и пытался её поймать, теперь выявляем тех лиц, кто ловит щук менее 40 сантиметров. По правилам рыболовства, таких рыб необходимо отпускать – они ещё не половозрелые. Таким любителям ещё присущ азарт, и когда рыба клюёт хорошо, им не остановиться – хочется поймать рыбу размером побольше и впрок», – рассказал специалист.

По его словам, обычно рыбаки объясняют это так: «давно такого клёва не видел», «когда я ещё поеду, не знаю, а тут так клюёт» или «я забыл рулетку, а размером она меньше 40 сантиметров» и тому подобное. Также специалисты ведомства выявляли случаи, когда один человек на спиннинг ловил и 20, и 30 щук. «Также в зимний период было очень много желающих поймать маломерного судака. Здесь отговорка уже другая: «а зачем выпускать, если он не выживет, а маленький судачок ещё вкусней», – рассказал Владислав Колесников.

Суточная норма добычи на гражданина составляет 20 килограммов или пять экземпляров судака, добавил он.

«Учитывая, какое количество лиц у нас занимается любительским рыболовством, и, к примеру, если каждый поймает и возьмёт хотя бы по одной маломерной рыбе в день, то не трудно себе представить объём вреда, который наносится таким противоправным действием. Это минус к воспроизводству потомства и кормовой базе», – подчеркнул специалист.

Чаще всего нарушителями запрета на вылов рыбы становятся люди в возрасте от 50 лет. При этом где-то половина выявленных нарушителей – это гости-рыбаки из Санкт-Петербурга, Твери, Московской области и Белоруссии.

«Другой тип браконьеров – это люди, желающие быстрой наживы, которые применяют орудия для массового лова рыбы, то есть различные типы сетей и ловушек. В первую очередь внимание браконьеров привлекают высокопродуктивные водные объекты, в которых водится судак и другие виды рыбы, как щука, лещ, карп, ряпушка», – пояснила начальник отдела рыбоохраны СЗТУ по Псковской области Ольга Большакова.

Всего в регионе более 3,5 тысячи озёр с различной площадью водного зеркала, добавил Владислав Колесников. Есть наиболее продуктивные, уловистые озёра, как правило, это с глубинами от двух метров, где и промышленное рыболовство ведётся, и любители навещают регулярно. «На эти озёра у нас обращено особенно пристальное внимание. Сейчас, в период нереста леща и судака, мы организовали взаимодействие с силовыми структурами – МВД, Росгвардией, ПУ ФСБ, ГИМС МЧС России и другими. Посменно работаем в режиме 24/7», – отметил он.

По словам специалиста, уже третью неделю фиксируется практически полное отсутствие сетей на водоёмах. «Люди даже уже не пытаются поставить. По крайней мере здесь, в Пскове, на реках Каменке, Великой и в устье реки Великой. На малых водоёмах посложнее, что объясняется большим количеством озёр и расстоянием. Тем не менее мы работаем и оперативными группами, с районными отделами полиции, а также силами Северо-Западного территориального управления. В частности, недавно прибыло очередное усиление госинспекторов из Коми», – поделился он.

При этом представители ведомства при обнаружении сеток во время контрольно-надзорных мероприятий выпускают всю рыбу в естественную среду обитания с составлением соответствующих процессуальных документов и записывают процесс на регистратор.

По данным ведомства, в этом случае чаще всего нарушителями становятся люди в возрасте от 30 лет, а их действия образуют состав уголовного преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ.

«Излюбленный период такого браконьерства? Его нет, к сожалению, данные нарушения фиксируются круглогодично. Особенно пытаются ловить сезонно идущую на нерест рыбу. В другое время не гнушаются разнообразием рыб и применяемыми орудиями лова: сети различной ячеи, мережи, косынки, раколовки», – объяснил Владислав Колесников.

Для пресечения противоправной деятельности инспекторы рыбоохраны при выявлении нарушений правил рыболовства у нарушителей изымают незаконно добытые водно-биологические ресурсы, орудия лова, лодки, моторы, а иногда и машины. При рассмотрении судами материалов, направляемых рыбоохраной, обязательно решается вопрос о применении или неприменении дополнительного вида наказания к нарушителю в виде конфискации изъятого имущества. В частности, в этом году суды уже приняли ряд решений о конфискациях у нарушителей четырёх лодок, двух моторов и снегохода.

Кроме того, по словам специалиста, ещё один вид нарушителей – это промысловики.

«Не первый год за ними пристальное внимание: где они ловят, чем и на чём ловят, сколько ловят, как обозначают свои орудия лова на водоёме и многое другое. Кроме того, чтобы промысловику выйти на лов, необходимо в обязательном порядке уведомить рыбоохрану через SMS-сообщения о выходе на промысел с указанием района промысла. По окончании промысла, не выходя с озера, нужно выслать ещё одно уведомление об окончании промысла, пути следования в пункт сдачи рыбы, вес добытой рыбы по видам. Мы в свою очередь контролируем это как в акватории, так и на береговой зоне», – разъяснил собеседник ПАИ.

Любое из нарушений влечёт за собой привлечение к административной ответственности не только должностного лица рыбодобывающей организации, но и непосредственно самой организации, где сумма штрафа начинается от 20 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно, добавил Владислав Колесников. В этом году отдел уже привлёк к административной ответственности десять должностных лиц и три юридических лица за нарушение правил рыболовства, рассказали в ведомстве.

Ранее о жёсткой борьбе с браконьерами, работе с нарушителями правил рыболовства и о проблемах ряпушки и Раскопельского залива рассказала в интервью начальник Псковской рыбинспекции Ольга Большакова.