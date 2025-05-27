С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель

13:35, 27 мая 2025, ПАИ

Какие трудности чаще всего возникают у псковичей с изучением китайского языка, рассказал старший преподаватель кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Григорий Галковский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Главным принципом успешного усвоения языка он назвал регулярные занятия и дисциплину. При этом, чтобы достичь начального знания китайского языка, человеку потребуется минимум год изучения.

«На простой рассказ о себе, допустим, уйдёт полгода. Меньше полгода изучения – даже речи нет. Год – ну это так, начало. Опять же, есть люди, которые обещают помочь выучить китайский язык «за 15 минут». Такого не бывает. Год – это минимум», – подчеркнул преподаватель.

Сложность изучения языка связана в первую очередь с пониманием его тональности, объяснил Григорий Галковский.

«Один и тот же слог, одно и то же слово, но произнесённые с разной интонацией, будут иметь совершенно разный смысл, совершенно разные слова. Во-первых, это нужно так произнести, чтобы тебя правильно поняли. Плюс ещё нужно так услышать, когда китайцы говорят. Поэтому здесь проблема на самом базовом уровне изучения языка», – сказал он.

Для начального уровня знания китайского языка нужно очень подробно изучить фонетику и иероглифику, подчеркнул преподаватель. «Можно выучить какие-то слова, но если ты их будешь произносить не с теми тонами, то так язык изучить не получится», – отметил Григорий Галковский.

Ранее сообщалось, что последние годы выпускники выбирают в качестве предмета для сдачи экзамена китайский язык.