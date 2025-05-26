Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дмитрий Мельников и Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное

Руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников и исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • псковское отделение «Деловой России» планирует войти в топ-20 лучших в стране;
  • в настоящий момент сформирована достаточно сильная команда исполкома. Есть юрисконсульт, пресс-секретарь отделения, комьюнити-менеджер;
  • «Деловая Россия» должна быть площадкой, которая объединит предпринимательское сообщество;
  • более 25 проектов и мероприятий реализует «Деловая Россия» в Псковской области в месяц;
  • самый первый проект, который был запущен, – «Без галстуков», диалог между бизнесом и властью;
  • буквально через неделю запустят сайт регионального отделения «Деловой России», где будет отдельная вкладка о вакансиях предприятий.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе

26 мая 2025

Псковские семьи погибших участников СВО получили автомобили в рамках программы «Мы помним»
26 мая 2025

50 соцконтрактов за пять месяцев заключили жители Псковского района
26 мая 2025

В Пскове прошла ежегодная акция «ГАИ против: ни дать, ни взять!»
26 мая 2025

Дмитрий Мельников и Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
26 мая 2025

Как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров
26 мая 2025

Ограничение движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 8 июня
26 мая 2025

Бригады энергетиков третьи сутки устраняют последствия непогоды в Себежском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...