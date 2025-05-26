Дмитрий Мельников и Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч». Главное
Руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников и исполнительный директор Псковского регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- псковское отделение «Деловой России» планирует войти в топ-20 лучших в стране;
- в настоящий момент сформирована достаточно сильная команда исполкома. Есть юрисконсульт, пресс-секретарь отделения, комьюнити-менеджер;
- «Деловая Россия» должна быть площадкой, которая объединит предпринимательское сообщество;
- более 25 проектов и мероприятий реализует «Деловая Россия» в Псковской области в месяц;
- самый первый проект, который был запущен, – «Без галстуков», диалог между бизнесом и властью;
- буквально через неделю запустят сайт регионального отделения «Деловой России», где будет отдельная вкладка о вакансиях предприятий.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
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