Эксперты рассказали о ходе сдачи ЕГЭ в псковских школах

10:07, 27 мая 2025, ПАИ

Как проходит сдача единого государственного экзамена у псковских школьников, рассказал начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сдача ЕГЭ проходит штатно. Никаких нарушений нет. Ребята всё сдают спокойно. Один экзамен прошёл, сейчас второй начнётся, самый массовый. У ребят очень плотное расписание до 11 июня, поэтому сейчас нужно пожелать всем удачи и ждать результата», – сказал он.

В Центре оценки качества образования Псковской области рассказали, что жалоб не поступало. «Серьёзных нарушений никаких нет. Все проходит стабильно. Ни родители, ни дети к нам с какими-то вопросами не звонили», – подчеркнули специалисты.

Сейчас в установленном российским законодательством порядке проходит обработка бланков. «Результаты будут известны в соответствии с графиком, который разработан в Министерстве просвещения. Там все сроки определены: когда прошёл экзамен, когда должны быть размещены результаты, и если есть какие-то вопросы, то в какие сроки можно подать апелляцию», – отметили в центре.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи выпускников будут сдавать ЕГЭ по выбору в Псковской области в этом году. Как изменились предпочтения псковских выпускников при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2020–2025 годах, можно прочитать здесь. Также опубликован официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ в России.