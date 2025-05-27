От границы до трудоустройства: комплексное сопровождение организуют для семей переселенцев в Псковской области

17:46, 27 мая 2025, ПАИ

Каждая семья соотечественников, переехавшая из стран Европы в Псковскую область, ставится на комплексное индивидуальное сопровождение. Об этом сообщила уполномоченный при губернаторе региона по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сопровождение начинается с подготовительного этапа ещё за рубежом. В этот период проводятся консультации и оказывается помощь с подготовкой документов. Далее проходит встреча соотечественников на границе и их дальнейшее сопровождение.

Для переселенцев проводят консультации и организуют собеседования с потенциальными работодателями. По прибытии идёт помощь в подаче документов на гражданство и решении вопросов миграционного учёта. Соотечественникам помогают с трудоустройством, открытием банковского счёта, оформлением биометрии, урегулированием вопросов таможенного управления имущества и другими вопросами.

Также вся семья соотечественников закрепляется за медицинским учреждением. Дети определяются в дошкольные и общеобразовательные учреждения. В определённых ситуациях переселенцев индивидуально сопровождают в профильных учреждениях.

Елена Полонская резюмировала, что такой механизм работы с соотечественниками, вернувшимися на Родину, показывает высокий уровень эффективности.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. При этом с начала года в Псковскую область переехали более 250 соотечественников из европейских стран.