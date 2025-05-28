Когда руки опускаются, важно не сдаваться: вдохновляющая история участницы акции «Губернаторский дневник»

17:57, 28 мая 2025, ПАИ

Среди школьников 5-8-х классов в акции «Губернаторский дневник» победительницей стала Ксения Воробьёва, ученица 7-го класса Белорусской средней школы. За весенний триместр она получила 105 пятёрок.

Школьница принимала участие в «Губернаторском дневнике» уже дважды. В пятом классе о конкурсе ей рассказала учительница, а в этом году напомнила мама. Ксения уже не планировала участвовать, потому что руки опускались после прошлых неудач, но мама настояла, и девочка решилась.

«В прошлые разы мне не хватило две или три пятёрки до победы. В этот раз я не рассчитывала на победу, но, когда увидела результаты, была приятно удивлена. Очень радостно стало», – поделилась эмоциями Ксения.

Ксения Воробьёва – круглая отличница. В классе 15 учеников, в прошлом году отличников было двое, в этом году только одна Ксения.

«Оценки у меня в основном пятёрки, в день могу получать от трёх до пяти пятёрок. Всегда по-разному, иногда я сама поднимаю руку, иногда учитель спрашивает. Но я всегда готова», – отметила школьница.

Из любимых предметов у семиклассницы русский язык и биология – они пригодятся ей для поступления.

«Я хочу стать врачом, но пока не определилась каким: стоматологом или кардиологом. Склоняюсь к кардиологии, у моего папы были проблемы с сердцем, поэтому хотелось бы стать хорошим врачом», – рассказала девочка.

Ксения регулярно участвует в олимпиадах районного и областного уровня. Ежегодно собирает портфолио, похвальные листы и грамоты за победы. Подготовка домашнего задания с каждым годом занимает всё больше и больше времени, от часа до двух часов точно.

«Я отношусь к тому числу учеников, которые достаточно быстро схватывают, у меня хорошая память. Дома у меня такие же обязанности, как и у всех: уборка и воспитание кота. Мой способ отдыха – творчество. Я люблю рисовать, учусь по урокам из интернета. После школы мне нравится таким способом приводить свою голову в порядок и спокойствие. Могу часами сидеть и рисовать – это меня расслабляет. А ещё нравится писать разные сочинения. Но и как любой подросток – поиграть в игры и погулять», – поделилась школьница.

Ребятам, которые в этом году не победили, Ксения Воробьёва пожелала не опускать руки и чётко идти к намеченным целям.

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходила в 12-й раз. В ней приняли участие 255 школьников Пскова и области. Вместе ребята заработали 35 310 пятёрок. Впереди у победителей акции встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.