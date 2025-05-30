Подведены итоги первого дня ралли «Пушкинские Горы»
Подведены итоги первого дня четвёртого этапа чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», сообщается в группе PSKOV RALLY в соцсети «ВКонтакте».
Лидерами в своих зачётах стали Андрей Жигунов, Руслан Гожев, Вячеслав Никонов и Сергей Терентьев.
Псковские спортсмены участвуют в зачёте «Наша классика». По итогам двух спецучастков Денис Баулин и Виктория Семёнова оказались на четвёртом месте, уступив лидерам 34 секунды, а псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина пока занимают последнее место, проигрывая больше двух минут.
По итогам первого дня завершить дистанцию не удалось пяти экипажам: один из них не смог стартовать, два сошли с трассы, а ещё два испытали проблемы с двигателем. Некоторые автомобили удалось починить, поэтому 31 мая они отправятся на дистанцию по системе «супер-ралли». Второй день начнётся со спецучастка под названием «Кубок главы Новоржевского района», а завершится гонка участком «Кубок Победы».
Ранее сообщалось, что 61 экипаж подал заявки на участие в четвёртом этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы».
Напомним, что в прошлом году гонка «Пушкинские Горы» прошла в рамках финального этапа Кубка России. В нынешнем сезоне Кубок страны завершится ралли «Псков».
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