Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Михаил Ведерников участвует в чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в чемпионате и первенстве региона по практической стрельбе, передаёт корреспондент ПАИ.

Также участником чемпионата стал председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

В рамках чемпионата и первенства проходят командные бои «Битва за флаг», упражнения по стрельбе из пневматического пистолета, дуэльная стрельба.

Напомним, финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области сегодня, 31 мая. На мероприятии работают интерактивные площадки.

Телеканал «Первый Псковский» ведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Посмотреть её можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 мая 2025

Михаил Ведерников участвует в чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе
31 мая 2025

Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора
31 мая 2025

Финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области
30 мая 2025

Порядка 360 школьников из СЗФО и Белоруссии стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы»
30 мая 2025

Михаил Ведерников встретился с партнёрами чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе
30 мая 2025

Директор Международной встречи воздухоплавателей планирует организовать большинство полётов над Великими Луками
30 мая 2025

Псковская воспитанница не исключила своего участия в первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ
30 мая 2025

Мастер-класс по бегу пройдёт в Пскове 1 июня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...