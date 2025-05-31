Михаил Ведерников участвует в чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в чемпионате и первенстве региона по практической стрельбе, передаёт корреспондент ПАИ.
Также участником чемпионата стал председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.
В рамках чемпионата и первенства проходят командные бои «Битва за флаг», упражнения по стрельбе из пневматического пистолета, дуэльная стрельба.
Напомним, финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области сегодня, 31 мая. На мероприятии работают интерактивные площадки.
Телеканал «Первый Псковский» ведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Посмотреть её можно здесь.
Михаил Ведерников участвует в чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе
Интерактивные площадки работают на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора
Финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области
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