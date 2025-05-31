Михаил Ведерников участвует в чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе

10:59, 31 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в чемпионате и первенстве региона по практической стрельбе, передаёт корреспондент ПАИ.

Также участником чемпионата стал председатель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин.

В рамках чемпионата и первенства проходят командные бои «Битва за флаг», упражнения по стрельбе из пневматического пистолета, дуэльная стрельба.

Напомним, финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области сегодня, 31 мая. На мероприятии работают интерактивные площадки.

Телеканал «Первый Псковский» ведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Посмотреть её можно здесь.