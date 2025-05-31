Концерт Евгения Дятлова проходит на чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе

13:38, 31 мая 2025, ПАИ

Концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова проходит на VII чемпионате и первенстве Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора стартовал в Псковской области сегодня, 31 мая. На мероприятии работают интерактивные площадки.

Телеканал «Первый Псковский» ведёт онлайн-трансляцию мероприятия. Посмотреть её можно здесь.