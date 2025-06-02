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Спорт

«Для наших ребят это круто»: директор кадетской школы из Великих Лук – об участии в чемпионате на кубок губернатора

Положительную оценку чемпионату и первенству Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора дал директор кадетской школы из Великих Лук Ратмир Магарамов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: Андрей Степанов

«Готовимся мы, как обычно, круглый год. У нас это направление действует уже 20 лет. Мы постоянно ездим по всем регионам – бывали и в Грозном, и на Украине, и в Киргизии. Всегда приносим хороший результат», – отметил Магарамов.

Воспитанники кадетской школы похвалили соревнования, подчеркнул директор кадетской школы. «А если им понравилось, значит, всё сделано правильно. Всё было интересно – и сам ход соревнований, и как встретили. Для детей всегда всё интересно. Тем более когда это проходит в Пскове в присутствии таких людей, как губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Для наших ребят это очень круто. Мы все его уважаем, все на него смотрим. А когда дети его видят вот так близко, это круто для них. Мы надеемся, что в следующем году тоже примем участие», – резюмировал он.

Напомним, что финал чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялся в Псковской области 31 мая. Фоторепортаж ПАИ с состязаний можно посмотреть по ссылке.

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