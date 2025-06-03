Фонд «Защитники Отечества» как единый огромный организм по всей стране – Надежда Васильева

17:20, 03 июня 2025, ПАИ

172 межрегиональных обращения рассмотрел Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за последнее время, рассказала руководитель филиала фонда Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Это говорит о том, что фонд работает как один единый огромный организм по всей стране. Самое главное – это гражданство Российской Федерации. К нам также может обратиться любой человек, и независимо от того, из какого уголка нашей страны, ему будет оказана всесторонняя помощь в очень короткие сроки», – подчеркнула гостья студии.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года.

Надежда Васильева также рассказала, что обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни.