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Общество

Фонд «Защитники Отечества» как единый огромный организм по всей стране – Надежда Васильева

172 межрегиональных обращения рассмотрел Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за последнее время, рассказала руководитель филиала фонда Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

«Это говорит о том, что фонд работает как один единый огромный организм по всей стране. Самое главное – это гражданство Российской Федерации. К нам также может обратиться любой человек, и независимо от того, из какого уголка нашей страны, ему будет оказана всесторонняя помощь в очень короткие сроки», – подчеркнула гостья студии.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года.

Надежда Васильева также рассказала, что обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни.

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