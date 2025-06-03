Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вошёл в тройку лучших в России

18:34, 03 июня 2025, ПАИ

Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» вошёл в тройку сильнейших в стране в 2024 году, рассказала его руководитель Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я хочу поблагодарить своих коллег, партнёров, соратников, потому что мы делаем одно дело. <…> На всероссийском семинаре-совещании, который проходил в Самарской области, наш региональный филиал фонда рассказывал о работе в Псковской области, о взаимодействии, соглашениях, о том, как Псковской области удаётся выстроить успешные взаимоотношения. По результатам работы 2024 года наш филиал фонда вошёл в тройку сильнейших в стране», – сказала Надежда Васильева.

Ранее сообщалось, что более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за два года.

Надежда Васильева также рассказала, что обращения псковичей в филиал фонда «Защитники Отечества» касаются всех сфер жизни.