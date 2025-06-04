ПсковГУ станет одной из площадок форума учителей русского языка и литературы

07:02, 04 июня 2025, ПАИ

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы пройдёт в Пскове с 5 по 8 июня и будет посвящён 226-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина.

В рамках программы Псковский государственный университет выступит площадкой для педагогических мастерских и пушкинского диктанта, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ. Также запланирован музыкально-литературный вечер «Поэзия прошлого и настоящего в современной музыке» от вузовской рок-группы «Отцы и дети».

Кроме того, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Илона Мотеюнайте проведёт для участников встречу на тему «Пушкин в школе и на улице».

Завершится трёхдневная программа форума традиционным посещением Пушкинских Гор и могилы поэта.

Отметим, что гостями форума станут более 120 педагогов из 48 регионов России.

Напомним, что с 5 по 8 июня в Псковской области пройдут Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.