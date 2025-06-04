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Общество

Из-за реставрации Троицкого собора часть территории Псковского кремля закрыта для прохода

На территории Псковского кремля в Троицком соборе на восточной стороне храма ведутся реставрационные работы. Работы идут непосредственно у дороги. Во избежание несчастных случаев, связанных с падением предметов с высоты, проход в этой части кремля запрещен, предупредили в Псковском музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Доступ в северную часть осуществляется с западной стороны – через крыльцо Троицкого собора.

Фото: Псковский музей-заповедник

Реставрация Троицкого собора в Псковском кремле проходит не только в рабочие, но и в выходные дни. Полностью работы завершатся в 2027 году.

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