Из-за реставрации Троицкого собора часть территории Псковского кремля закрыта для прохода

11:15, 04 июня 2025, ПАИ

На территории Псковского кремля в Троицком соборе на восточной стороне храма ведутся реставрационные работы. Работы идут непосредственно у дороги. Во избежание несчастных случаев, связанных с падением предметов с высоты, проход в этой части кремля запрещен, предупредили в Псковском музее.

Доступ в северную часть осуществляется с западной стороны – через крыльцо Троицкого собора.

Реставрация Троицкого собора в Псковском кремле проходит не только в рабочие, но и в выходные дни. Полностью работы завершатся в 2027 году.