Суд на два месяца продлил содержание под стражей экс-ректора ПсковГУ

12:11, 04 июня 2025, ПАИ

Псковский городской суд на два месяца продлил содержание под стражей экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее ей было предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПсковГУ.

По мнению следствия, обстоятельства, послужившие основанием для заключения Натальи Ильиной под стражу, не исчезли и не изменились. Кроме того, во время расследования уголовного дела ей предъявлено обвинение в совершении ещё одного тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного управления по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержания под стражей Натальи Ильиной продлен на два месяца, то есть по 7 августа 2025 года. В удовлетворении ходатайства Натальи Ильиной и её адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест отказано.