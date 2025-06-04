Мемориальную доску Герою России Павлу Горбоконенко установили в Пскове

13:18, 04 июня 2025, ПАИ

Мемориальную доску заместителю командира 177-го отдельного отряда спецназначения 2-й отдельной гвардейской бригады спецназа гвардии майору Павлу Горбоконенко установили на фасаде дома № 23 на улице Шестака в Пскове сегодня, 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городской Думы.

«Мы будем вечно беречь светлую память о тех, кто выполнял священный долг, защищал нашу Родину», – подчеркнула на торжественном открытии заместитель председателя Псковской гордумы Ольга Фёдорова.

Павел Горбоконенко – участник специальной военной операции. 4 июня 2023 года отряд российских военнослужащих под его командованием охранял госграницу возле села Новая Таволжанка Белгородской области. Он вскрыл попытку перехода противником государственной границы, вступив в бой с неприятелем. Гвардии майор своими грамотными и умелыми действиями предотвратил попытку провокации и прорыва через границу, но в бою получил смертельное ранение.

31 июля 2023 года ему присвоили звание Героя России (посмертно).

Добавим, что с ходатайством установки памятной доски выступила общественная комиссия по упорядочиванию названий улиц, памятных знаков и мемориальных досок.

Отметим, что в феврале полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, волонтёры, кадеты, члены молодёжных организаций стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», посвящённого Павлу Горбоконенко. Премьера фильма прошла в региональном Доме молодёжи в Пскове.