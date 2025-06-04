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Общество

Для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области

Для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию по зданию правительства Псковской области сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Школьники познакомились с историей здания, поднялись на колокольню, позвонили в колокола и изучили часы и их механизм.

Победители акции «Губернаторский дневник» зашли в гости к председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексею Севастьянову, где поделились своими увлечениями.

Среди хобби ребят – конный спорт, скалолазание, гимнастика, современные и народные танцы, арифметика и робототехника. В ходе встречи школьники даже посоревновались с председателем в ментальной арифметике.

Кроме того, участники акции рассказали о своих мечтах и планах на будущее. Среди профессий, к которым стремятся ребята, – программист, кардиолог, дизайнер и специалист в сфере медиа.

«Главное – хорошо учиться, чтобы багаж знаний помог определиться, куда душа лежит», – заметил Алексей Севастьянов.

После этого отличники встретились с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым. В рамках встречи для школьников провели интерактивную игру, в ходе которой ребята смогли почувствовать себя депутатами, принять участие в обсуждении важных вопросов, а затем проголосовать.

Затем отличники зашли в кабинет к заместителю губернатора Псковской области Ольге Тимофеевой. Она рассказала ребятам о символах театра кукол и хоккея на траве, а также пригласила школьников на Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского, который пройдёт в Пскове с 13 по 15 июня. Кроме того, вице-губернатор пригласила школьников посетить кукольный театр, чтобы познакомиться с его атмосферой.

Победители «Губернаторского дневника» зашли в гости в кабинет вице-губернатора Ольги Тимофеевой. Фото: ПАИ

Далее отличники проследовали на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее для победителей акции «Губернаторский дневник» провели экскурсию в издательском доме «Медиацентр 60».

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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