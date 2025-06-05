В Псковской области завершился кластер «Город мастеров»

11:06, 05 июня 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в итоговой пресс-конференции культурно-образовательного кластера «Город мастеров», которая прошла в пресс-центре ТАСС. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Владыка Матфей отметил, что «Город мастеров» оказался уникальным проектом для жителей Печор и Пскова. «Я думаю, что каждый руководитель администрации других малых городов России очень хотел, чтобы такой проект «приземлился» у него в регионе. Проект является церковно-государственным. Он соединяет культурные инициативы, церковнослужителей и общественность. Посещая мероприятия, которые проводились в рамках проекта, семинаристы и местные жители смогли получить знания о богатейшем культурно-историческом наследии нашей страны», – сказал митрополит.



В программе проекта «Город мастеров» приняли участие молодые художники, учащиеся ведущих творческих вузов России, а также учащиеся Печорской школы искусств и художественных студий Псковской области. В рамках итогового мероприятия культурно-образовательного кластера «Город мастеров» будет представлена выставка их работ.