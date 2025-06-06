Депутат Госдумы: Псковская область – один из лидеров по реализации программы переселения соотечественников

12:09, 06 июня 2025, ПАИ

Псковская область – один из лидеров по реализации программы переселения соотечественников, заявила депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она назвала Псковскую землю благодатной во всех отношениях. «Многие, кто переезжает сюда, заинтересованы в развитии личного подсобного хозяйства, здесь прекрасный климат, и это тоже важно», – заметила депутат. Кроме того, она отметила огромное историческое наследие региона, а псковичей назвала «гостеприимными, приветливыми и отзывчивыми».

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ей является Елена Полонская.

О том, как Псковская область реализует программу переселения соотечественников, проживающих за рубежом, и почему так важно собрать всех под одной крышей, читайте в специальном материале ПАИ.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», который объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Цель форума – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.