Об адаптации в Псковской области рассказали соотечественники

17:36, 06 июня 2025, ПАИ

Об адаптации в Псковской области рассказали соотечественники, переехавшие из-за рубежа, а также жители других регионов России в ходе панельной сессии «Как найти себя в Псковской области. Возможности для трудоустройства и адаптации», которая прошла в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров











О своей истории переезда участникам мероприятия рассказала врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением Псковской межрайонной больницы Виктория Хусанбаева. Она приехала в Псков с семьёй в 2015 году вслед за дочерью, которая поступила в ПсковГУ.

«Проучившись год, дочь поделилась, что ей очень нравится, и мы, посовещавшись, решили переезжать. Я во многих городах России была, но Псковская область произвела на меня неизгладимое впечатление», – отметила она.

Для работы Виктория Хусанбаева выбрала Псковскую межрайонную больницу. В качестве поддержки получила один миллион рублей. В больнице она работает уже 10 лет, за это время стала заведующей отделением.

Она подчеркнула, что на каждом этапе обустройства в регионе получала поддержку в решении всех вопросов.

Своей историей переселения поделился и 71-летний соотечественник из Латвии. В Пскове он живёт два года, работает инженером-строителем, в сфере строительства трудится 40 лет.

Все вопросы с переселением были решены очень быстро, подчеркнул он и поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который «объявил регион желательным для пенсионеров».

Своим опытом проживания в Псковской области поделился и бывший гражданин Евросоюза Томас Сташкевич. Он переехал в 2007 году. Хотел, чтобы дети знали русский язык. Несколько лет путешествовал по России, но выбрал для проживания Псков. «И ни разу не пожалел», – подчеркнул он. У него агротуристический и ремесленный центр «Новые синицы» в Палкинском районе. Вместе с другими переселенцами они развивают разные направления.

Томас Сташкевич является руководителем одного из производств в ОЭЗ «Моглино». С готовностью принимает на работу таких же переселенцев, как и он сам.

10 лет назад он занялся организацией деревни в Палкинском районе. Сейчас это целый агротуристический и ремесленный центр. В планах открытие льнозавода и завода по производству удобрений.

Также о своём переезде из Приморского края в Псковскую область рассказала заместитель начальника отдела государственной службы и кадровой политики регионального комитета по здравоохранению Ирина Фролова.

«Приехала как-то Псковскую область посмотреть, и так понравилось, что решила обязательно сюда на пенсии переехать», – отметила она.

По возвращении о своём решении она рассказала сестре, а та недолго думая собрала детей и сразу перебралась в Псковскую область. Ну а Ирина Фролова поехала за ней. Вся семья довольна, подчеркнула она.

В целом соотечественники и в прошлом жители других регионов России сошлись в одном мнении: Псковская область – это регион, который развивается, и возможностей для реализации здесь множество.

Напомним, что в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», посвящённый 15-летию реализации на территории региона государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Форум объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Его цель – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками, – ею является Елена Полонская.