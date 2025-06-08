Началась регистрация пилотов на 29-Международную встречу воздухоплавателей

12:48, 08 июня 2025, ПАИ

Началась регистрация пилотов на 29-Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

«Прекрасное настроение. В первую очередь жду хорошей погоды, хочу по максимуму полетать. Всего неделя, и насколько я понимаю по прогнозу – в понедельник и может быть во вторник утром мы ещё будем отдыхать, а потом вроде как погода должна наладиться. Рассчитываю, что все эти дни будем утром и вечером летать, и заниматься спортом», – поделился настроением перед соревнованиями Пилот аэростата «Феникс-2» Максим Валуев.

Всем участникам он пожелал хорошей погоды, красочных полётов и побольше заданий, связанных с пролётом над городом.

Ранее сообщалось, что флешмоб «В который раз летят над городом шары» в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся в Великих Луках.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

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