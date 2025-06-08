Завершился первый день регистрации пилотов на 29-ю Международную встречу воздухоплавателей

16:15, 08 июня 2025, ПАИ

Завершился первый день регистрации пилотов аэростатов на 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. В списке 50 участников-спортсменов из 11 регионов страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Второй день регистрации пройдёт 9 июня с 09:00 до 16:00.

Уже завтра вечером состоится первый спортивный полёт в рамках 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Участники встречи поделились своими эмоциями после регистрации.

«В прошлом году участвовал, строго посередине в турнирной таблице оказался. В лучшем случае обрадуемся, в худшем – сделаем выводы и уже в следующем году будем стараться стать ещё сильнее. Пожелал бы другим участникам летать в свою силу, показать, что тренировались, что умеют, а там победит сильнейший», – подчеркнул пилот аэростата «Великие Луки 850» Владимир Шевчук.

Пилот аэростата «ВЗЭФ» Евгений Кравченко также обратился к участникам 29-й Международной встречи и пожелал всем незабываемых полётов.

«Настроение прекрасное. Сегодня первый день регистрации, и все уже начинают приезжать. Много пилотов зарегистрировалось на данный момент, все радостные, довольные. Погода сегодня хорошая. Хочу, чтобы случилось чудо и всю неделю была хорошая погода. Соперникам пожелаю удачи. Она всегда нужна, потому что спорт – это не только опыт, навыки и правильное пилотирование, но и удача», – отметил он.

Пилот аэростата «Кострома» Антон Тезавров принимает участие в соревнованиях уже в третий раз. Он пожелал всем участникам удачи, попутного ветра, точных попаданий в мишени, отличного настроения и классных мероприятий.

«Район полётов немного отличается, то есть это свои изюминки, красивые исторические места. <…> Очень на самом деле интересно лететь и рассматривать все детали, поэтому хочется ещё раз подняться к вам в небо, посмотреть на вас с высоты и полюбоваться вашим прекрасным городом», – заметил Антон Тезавров.

Ранее сообщалось, что флешмоб «В который раз летят над городом шары» в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся в Великих Луках.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей пройдёт в Великих Луках с 8 по 16 июня. Организаторы планируют устраивать большинство полётов непосредственно над городом.

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