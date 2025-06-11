Турпоезд «Псковские каникулы» стартует из Москвы 11 июня

12:35, 11 июня 2025, ПАИ

Туристический поезд «Псковские каникулы» совершит 11 июня первый рейс. С Белорусского вокзала в Москве он отправится в 21:15. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Маршрут поезда включает Великие Луки и Псков, где путешественники проведут два дня и три ночи. 14 июня они вернутся в столицу.

Поезд прибудет в Великие Луки 12 июня в 7:47. В течение дня туристы посетят старинную крепость, краеведческий музей и усадьбу Ореховно, а вечером станут свидетелями массового запуска воздушных шаров на Международной встрече воздухоплавателей.

Утром 13 июня поезд прибудет в Псков, где гостей ждут экскурсии по Псковскому кремлю, Спасо-Преображенскому собору и к монументу «Ледовое побоище», а также дегустация блюд местной кухни. Прогулка по городу продлится до 19:23.

На данный момент в продаже осталось всего 13 билетов в купейных вагонах на верхних полках.

Напомним, что в дополнение к билету можно купить комплексный тур или отдельные экскурсии по городам маршрута.