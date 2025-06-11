«Дух захватило»: великолукский школьник поделился впечатлениями от встречи с губернатором

16:21, 11 июня 2025, ПАИ

Победитель акции «Губернаторский дневник» из Великих Лук Андрей Чернецов поделился своими впечатлениями о встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Я хотел увидеть главное здание Псковской области и увидеть самого губернатора. <…>», – сказал школьник.

Экскурсия по зданию правительства региона впечатлила мальчика. Также он отметил, что ему очень понравилась интерактивная игра, в ходе которой ребята смогли почувствовать себя депутатами, принять участие в обсуждении важных вопросов, а затем проголосовать. «Мы были в роли маленьких губернаторов, голосовали за шуточные вопросы», – рассказал мальчик.

По словам Андрея Чернецова, у него «дух захватило», когда губернатор сел рядом с ним во время встречи. Однако позже волнение пропало. «Я думал, он будет очень строгим, а оказалось, что он очень-очень добрый», – сказал мальчик.

Добавим, что победитель акции учится на одни пятёрки, за второй и третий классы имеет похвальный лист. Также Андрей Чернецов ходит на занятия в IT-куб, создаёт компьютерные игры и занимается робототехникой.

Напомним, государственный медиахолдинг Псковской области уже 12 лет является организатором акции «Губернаторский дневник». За это время его участниками стали тысячи школьников региона, сотни – победителями. Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.