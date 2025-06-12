Полицейские обеспечивают безопасность на 29-й Международной встрече воздухоплавателей
Полицейские обеспечивают безопасность на 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Торжественное открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоялось сегодня, 12 июня, в День России. Общий старт аэростатов был дан с территории исторической городской крепости, ставшей традиционным местом начала этого масштабного мероприятия.
«Безопасность участников и зрителей мероприятия находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. За обеспечение общественного порядка и безопасность отвечает личный состав ОМВД России по городу Великие Луки, усиленный сотрудниками из соседних районов, а также представителями различных подразделений и служб. Активную поддержку оказывают сотрудники частных охранных организаций и дружинники», – отметили в пресс-службе.
Накануне праздника полицейские провели обследование мест проведения мероприятий и прилегающей территории. В работе были задействованы служебные собаки для обеспечения максимальной безопасности. Для обеспечения безопасности дорожного движения организовали работу нарядов Госавтоинспекции.
«Впереди участников ждут захватывающие соревнования, и полиция продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта как участников состязаний, так и многочисленных зрителей», – подчеркнули в пресс-службе.
Отметим, что торжественное открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках посетило более 12 тысяч человек.
Напомним, что Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года.
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